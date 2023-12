"Odruchy emocjonalne". Ekspert ocenia decyzje w PiS

Czy wobec tego przestał już być obciążeniem dla PiS, skoro partia decyduje się na oficjalne przyjęcie go do swoich szeregów? - Prawo i Sprawiedliwość zawsze stawało za nim merem. Jak ktoś deklaruje lojalność, to trzeba mu wybaczyć wszystko. Nie ma takiej rzeczy, która byłaby nie do wybaczenia, jeżeli się ma głos w Sejmie - komentuje prof. Flis.