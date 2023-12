Kadrowe zmiany w PiS. Rada Polityczna zdecydowała

PiS przechodzi w tryb kampanijny

Rozmówcy PAP wskazali też, że PiS przechodzi w tryb kampanijny. Obecnie partia skupia się na listach wyborczych na zbliżające się wybory samorządowe. Wstępne listy do zarządów województw powinny spłynąć do 20 grudnia, a do centrali partii listy sejmikowe i wstępne propozycje kandydatur na prezydentów - do 5 stycznia.