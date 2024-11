Zmiana oskarżyciela ws. policjantki. Sąd wskazał

Jacek Łukasik, szef policyjnej "Solidarności", powiedział dziennikarzom, że "dobro dziecka, osoby bezbronnej, jest najważniejsze". - Paulina podjęła dobre decyzje oparte na przepisach prawa, na naszych procedurach. Jeżeli dziecko zostaje pod opieką rodziców, to rodzice mają być trzeźwi. Dziś mamy tzw. ustawę Kamilka, a tu mamy sytuację, gdzie pan prokurator bez konsekwencji może po użyciu alkoholu opiekować się swoim trzyletnim dzieckiem? A gdyby doszło do tragedii, to padłoby pytanie, gdzie była policja? Była – w osobie Pauliny i Arka, którzy podjęli stosowną interwencją - komentował Łukasik, sugerując, że oskarżenie policjantki było formą zemsty.