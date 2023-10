Zmiana czasu na zimowy już w ten weekend. Śpimy dłużej czy krócej?

Jak przechodzimy na czas zimowy? Wskazówki zegarków należy cofnąć o godzinę, czyli przestawić z godziny 3:00 na godzinę 2:00. To oznacza, że tej nocy "zyskamy" dodatkową godzin snu. Co ważne, większość urządzeń podłączonych do internetu zmieni czas na zimowy automatycznie. Warto jednak upewnić się, że zmiana czasu w nocy z soboty na niedzielę faktycznie została w urządzeniu uwzględniona.