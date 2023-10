Zmiana czasu na zimowy 2023. Kiedy? Wkrótce przestawimy zegarki

Obecnie w wielu krajach toczy się jednak dyskusja nad zasadnością zmian czasu na zimowy oraz letni. Parlament Europejski już w 2018 roku rozpoczął pracę nad projektem rozporządzenia, które miałoby znieść to rozwiązanie. Nie zostało ono jednak wdrożone. Z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wynika jednak, że zmiana czasu w Polsce potrwa co najmniej do 2026 roku.