Zmiana czasu 2023. Kiedy przestawiamy zegarki?

Japończycy wyliczyli, że stosowanie wyłącznie jednego czasu może zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o 400 tys. ton i pomóc zaoszczędzić do 930 mln litrów paliwa. Dodatkowo, przyczynia się to do spadku liczby ulicznych kradzieży o 10 proc. W Japonii zrezygnowano ze zmian czasu (po raz ostatni czas zmieniono w 1951 r.).