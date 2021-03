Zmiana czasu 2021. Czy to ma sens?

Pod koniec marca nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni. Oznacza to, że wskazówki zegarów przesuwa się o godzinę do przodu. W nocy z 27 na 28 marca przestawia się zegarki z godziny 2:00 na 3:00 . Dzięki tej zmianie dzień stanie się dłuższy.

Zmiana czasu. Jak zmiana czasu wpływa na samopoczucie?

Testy na przeciwciała z dyskontu. Prof. Simon krótko: szkoda kasy

Zmiana czasu 2021. Jakie są symptomy zmiany czasy?

Nie ma jednak bezpośrednich dowodów na to, aby symptomy te mogły w jakiś sposób długofalowo odbijać się na negatywnie na naszym zdrowiu.

Zmiana czasu na letni. Jak o siebie zadbać?

Co zrobić, aby zminimalizować niekorzystny wpływ zmiany czasu na nasz organizm? Warto zadbać o właściwą higienę snu i godzinę przed położeniem się odstawić wszelkie urządzenia elektroniczne. Warto też nie kłaść się zbyt późno i nie sięgać po napoje energetyczne w przypadku poczucia niewyspania. Organizm dostosuje się do nowej rzeczywistości i po kilku dniach od zmiany czasu, wszystko wróci do normy.