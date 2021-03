Zmiana czasu 2021. Jak przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu 2021. W którą stronę przestawiamy zegarki?

Co roku wiosną zmienia się czas z zimowego na letni. Następuje to zwykle pod koniec marca. Zmiana czasu 2021 nastąpi dokładnie w nocy 28 marca. Tej nocy przestawimy zegarki z godziny 2:00 na 3:00. Będziemy spali o godzinę krócej.

Wiele urządzeń przestawi czas automatycznie , jednak w niektórych trzeba będzie przesunąć czas o godzinę do przodu.

Zmiana czasu 2021. Sposoby przestawiana zegarków

Niestety nie ma jednego sposobu na ustawienie godziny. Dany sposób przestawienia czasu zależy przede wszystkim od zastosowanego mechanizmu w konkretnym zegarku. Warto pamiętać, że każdy rodzaj mechanizmu nastawia się inaczej. W zegarkach elektronicznych posłużą do tego odpowiednie przyciski, a z kolei w mechanicznych i kwarcowych - przeznaczone są do tego celu - koronki .

Zmiana czasu 2021. Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Większość Europejczyków opowiedziała się za rezygnacją z corocznej zmiany czasu. Niemniej ostateczne decyzje na szczeblu europejskim jak do tej pory nie zostały podjęte. Jeśli unijni urzędnicy powrócą do prac nad tym zagadnieniem, to być może obecna - wiosenna - zmiana czasu oraz jesienna, która nastąpi końcem października 2021, będą tymi ostatnimi.