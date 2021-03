Zmiana czasu 2021. Czy musimy przestawiać zegarki?

Kiedy dokładnie następuje zmiana czasu z zimowego na letni? Kiedy przestawiamy zegarki i czy musimy to robić?

Zmiana czasu 2021. Kiedy nastąpi zmiana czas na letni?

Zmiana czasu z zimowego na letni odbędzie się w tym miesiącu. Już niedługo przesuniemy wskazówki zegara i do jesieni będziemy funkcjonować według czasu letniego. Kiedy dokładnie zmieniamy czas?

Co roku odbywa się to w marcu. Nie inaczej będzie tym razem. Zegarki przestawimy z godziny 2:00 na 3:00 w nocy dokładnie 28 marca. Oczywiście wiele urządzeń przestawi czas automatycznie, jednak w niektórych trzeba będzie przesunąć czas o godzinę do przodu.

Dlaczego konieczna jest zmiana czasu?

Zmiana czasu 2021. Po co zmieniamy czas?

Po co przestawiamy zegarki? Chodzi o optymalne wykorzystanie światła słonecznego - by wszelkie dzienne aktywności wykonywać jak najdłużej przy świetle dziennym, bez konieczności zapalania sztucznego światła. Tym samym ma to również ekonomiczne uzasadnienia.

Zmiana czasu 2021. Czy to już ostatnia zmiana czasu?

Większość Europejczyków opowiedziała się za rezygnacją z corocznej zmiany czasu. Niemniej ostateczne decyzje na szczeblu europejskim jak do tej pory nie zapadły. Jeśli unijni urzędnicy powrócą do prac nad tym zagadnieniem, to być może obecna - wiosenna - zmiana czasu oraz jesienna, która nastąpi końcem października 2021, będą ostatnimi.