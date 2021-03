AstraZeneca. Kraje UE zawieszają szczepienia. Ekspert nie kryje zaskoczenia

Szczepienia preparatem AstraZeneca wstrzymały już m.in. Niemcy, Włochy, Francja oraz Hiszpania. Wcześniej zdecydowały się na to również Austria, Dania, Norwegia, Islandia i Bułgaria. Powodem są doniesienia dotyczące przypadków zgłaszania stanów zakrzepowo-zatorowych po otrzymaniu szczepionki.

Zdaniem dr. Jarosława Drobnika reakcja coraz większej liczby europejskich państw "to chyba nadmierna ostrożność, a być może populizm polityczny". - Jestem zaskoczony, żeby nie powiedzieć zdumiony tymi decyzjami i nie do końca je rozumiem. Mam nadzieję, że na tym etapie nie pójdziemy tą drogą - przekonywał w rozmowie z Polsat News.

Naczelny epidemiolog Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu podkreślił jednak, że "jeżeli pojawiają się sytuacje niepożądane, to bezwzględnie należy je zbadać". - Dane naukowe, które mamy, nie wskazują, by w jakikolwiek sposób szczepionka AstraZeneca była niebezpieczna. Chociaż oczywiście wszystkie zdarzenia muszą podlegać badaniu - dodał ekspert.