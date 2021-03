AstraZeneca. Prezes URPL komentuje kontrowersje wokół szczepionki

Kontrowersje wokół koncernu AstraZeneca pojawiły się, gdy na świecie doszło do przypadków zgłaszania stanów zakrzepowo-zatorowych po otrzymaniu szczepionki. Europejska Agencja Leków poinformowała, iż nie można jednoznacznie stwierdzić, że za ich wystąpienie odpowiada brytyjsko-szwedzki preparat.

AstraZeneca. Prezes URPL odniósł się do incydentów

W dalszej części rozmowy Grzegorz Cessak wyjaśnił, iż podejrzewa się, że zgłoszone dotychczas incydenty wynikały ze stanu zdrowia pacjenta oraz chorób współistniejących. - Jeżeli by wystąpiła jakakolwiek wątpliwość co do działania leków, EMA podejmie natychmiast działania dotyczące wstrzymania szczepionki - zapowiedział szef URPL.