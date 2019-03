Zmiana czasu 2019: już niedługo przestawiamy zegarki. Czy będzie to ostatnia zmiana czasu w Polsce?

Zmiana czasu 2019: Parlament Europejski podjął decyzję w sprawie zmian czasu. Czy w marcu po raz ostatni przestawimy zegarki?

Zmiana czasu 2019 – kiedy przestawiamy zegarki?

Zmiana czasu będzie zlikwidowana

Parlament Europejski oficjalnie opowiedział się za zniesieniem zmiany czasu, ale jego decyzje muszą wspólnie zatwierdzić rządy krajów Unii Europejskiej. Komisji Europejska chce, żeby to państwa członkowskie same wybrały, który czas będzie obowiązywał u nich przez cały rok. Wiadomo, że Polska przychyla się do pozostania przy czasie letnim. Chociaż sądzono, że do likwidacji zmiany czasu dojdzie w tym roku, wciąż trwają prace nad tym projektem. 4 marca 2019 odbyło się głosowanie w komisji transportu PE. Ustalono wówczas, że ostatnia zmiana czasu odbędzie się najpewniej w 2021 roku.