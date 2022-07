Zmasowany atak się powiódł? Niepokojące wideo

Co się dzieje w Lisiczańsku?

Najprawdopodobniej ta sytuacja już się zmieniła, choć do mediów docierają sprzeczne doniesienia. Jak czytamy w analizie Instytutu Studiów nad Wojną, siły ukraińskie prawdopodobnie dokonały celowego wycofania się z Lisiczańska, co doprowadziło 2 lipca do zajęcia miasta przez Rosjan.