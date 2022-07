Co się dzieje w Rosji? Donos za donosem

"Państwo zachęca ludzi do donosicielstwa"

Historyk Siergiej Bondarenko z organizacji praw człowieka "Memoriał" zwraca uwagę, że dziś z donosami postępuje się znacznie bardziej otwarcie niż w czasach sowieckich, gdzie był to znacznie bardziej zakamuflowany instrument. Dziś sytuacja jest bardziej złożona, ale nie mniej straszna, bo ludzie są naprawdę zamykani. Denuncjacja jest często stosowana przez osoby, które oczekują, że państwo zareaguje na ich działania. Zazwyczaj chcą coś nadrobić, wyrównać z kimś rachunki lub wykorzystać to do awansu społecznego. Bondarenko zaznacza: "Państwo sprawia za pomocą gróźb lub obietnic, by ludzie myśleli, że trzeba lub można donosić, są do tego niemalże zachęcani".