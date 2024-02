Złoty skarb z XVIII wieku. Niezwykła historia odkrycia w Kamieniu Pomorskim

W trakcie prac badawczych prowadzonych na terenie Kamienia Pomorskiego doszło do sensacyjnego odkrycia. Maciej Ruzik w ramach eksploracji terenów na ul. Okrzei w Kamieniu Pomorskim (woj. zachodniopomorskie) odnalazł złoty dukat z XVIII wieku w miejscu, gdzie do XVI wieku znajdował się klasztor Dominikanów. "Cuda się zdarzają. Zagubiona w XVIII w. moneta odnaleziona w XXI w." - napisało Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, które poinformowało o odkryciu. Członek Stowarzyszenia im. Św. Korduli zdaniem Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej dokonał cudu, ponieważ odnaleziony dukat skrywa wielką historię. "Jest to złoty dukat wybity na terenie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandzkich. Na awersie monety widzimy stojącego rycerza z mieczem wzniesionym do góry i pękiem strzał trzymających w drugiej ręce, po bokach data 17-77 i napis PAR(VAE)/ CRES(CUNT)/CONCORDIA/RES (w zgodzie nawet z małych rzeczy wyrastają wielkie). Na rewersie w centralnej części napis: MO:ORD: (może oznaczać "Moneta Ordinum", co wskazuje, że moneta został wydana przez określone zrzeszenie) /PROVIN. (to skrót od "Provinciae" co oznacza prowincję) /FOEDER/BELG (to prawdopodobnie "Foederati Belgicae" lub "Belgii" co może oznaczać związek Belgii / AD LEG IMP (można interpretować jako "Ad Leges Imperii" co znaczy zgodnie z prawami imperium)" - wyjaśniło muzeum. Złoty dukat z Niderlandów datuje się na 1777 r. i jest to dość rzadki okaz nad Wisłą, stąd też Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej zapewniło, że wystosuje pismo do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w sprawie przyznania nagrody dla Ruzika od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za odkrycie złotego dukata.