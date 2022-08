Złoty skarb z Warny. Niezwykłe odkrycie w Bułgarii

Nad Morzem Czarnym w okolicy bułgarskiej Warny dokonano niezwykłego odkrycia. Cały artykuł przeczytasz na portalu wielkahistoria.pl. Właśnie tam jeden z robotników natknął się na tajemniczy grobowiec w 1972 r. Po jego otworzeniu okazało się, że w środku znajdują się złote przedmioty. Co prawda, z początku ich znalazca myślał, że jest to miedź i wypytywał kolegów, ile mogą być warte. Kiedy nie uzyskał odpowiedzi, odwiedził narodowe muzeum, które o wszystkim poinformowało policję. Wszystko dlatego, że znalezione przedmioty zostały utworzone z czystego złota i mogły pochodzić z czasów prehistorycznych. Wówczas do Warny zjechali się archeolodzy z całego świata, analizując co tak naprawdę kryje się pod ziemią cmentarza. Łącznie badacze wydobyli z wszystkich grobów blisko 3 tys. przedmiotów z żółtego kruszcu. Przyjmuje się, że kosztowności wykonano około 4600-4200 lat p.n.e. i dziś można zobaczyć je w Muzeum Archeologicznym w Warnie.