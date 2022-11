Zlikwidują TVP? "To systemowa szczujnia"

Czy Platforma Obywatelska dalej jest za likwidacją Telewizji Publicznej? Jeszcze w ubiegłym roku PO zbierała podpisy pod projektem inicjatywy ustawodawczej na rzecz likwidacji TVP. Co obecnie dzieje się z projektem? O to Patryk Michalski pytał posła PO Bartłomieja Sienkiewicza. - Nie będziemy mówić o tym projekcie. To część pracy, którą wykonujemy na dni po wyborach. Efekty tej pracy nie są do wymachiwania przed wyborami. Co do jednego mogę zapewnić naszych widzów i słuchaczy. Ludzie, którzy w tej chwili pracują w telewizji publicznej i telewizja publiczna jako struktura poniosą konsekwencje łamania prawa, sprzeniewierzenia się temu, po co została powołana telewizja publiczna. Nie może pozostać bezkarna taka zorganizowana, systemowa szczujnia, która nie ma nic wspólnego z mediami publicznymi. To wszystko co mam do powiedzenia - powiedział Bartłomiej Sienkiewicz w programie "Tłit". - Media publiczne są potrzebne, tylko na pewno nie będzie to TVP i nie będą to ludzie, którzy tam teraz pracują - dodał.

