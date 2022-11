Złamali carski kod. Tego obawiał się Karol V

"The Guardian" poinformował, że zespół z laboratorium badawczego Loria we wschodniej Francji odszyfrował list Karola V z 1547 roku. Jego adresatem był Jean de Saint-Mauris. Dokument przez wieki znajdował się w zapomnianych zbiorach biblioteki Stanislas w Nancy we Francji. Kryptografka Cecile Pierrot po raz pierwszy usłyszała o nim w 2019 roku. Dwa lata później dotarła do tajemniczego dokumentu i rozpoczęła jego analizę.