Ziobryści poprą projekt o TK? Pierwsza taka deklaracja. W tle możliwy szantaż PiS

Sejm projektem ustawy ma zająć się na wtorkowym posiedzeniu (choć nie zostało to jeszcze oficjalnie ogłoszone). Zakłada on zmianę definicji "pełnego składu" sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Słowem: PiS chce zmniejszyć minimalną wymaganą liczbę sędziów do orzekania w pełnym składzie - z 11 do 9 sędziów.