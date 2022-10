Ziobro wyczekał Tuska. Opozycja nie ma złudzeń w sprawie Marcina W. "Donald przestrzelił"

- To, co zrobił Ziobro, ta manipulacja, to mataczenie i ukrywanie niewygodnych dla PiS faktów, ukrywanie prawdy. Pokazuje, że PiS panicznie ucieka od sedna sprawy. Czyli od tego, że rosyjskie służby specjalne destabilizowały sytuację w Polsce i wpływały na wynik wyborów. Wszystko na to wskazuje, że Rosjanie w 2015 roku wpływali na wybory parlamentarne - mówi Wirtualnej Polsce sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński.