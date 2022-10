"Tusk buduje kłamliwą legendę". Politycy PiS reagują na teorie lidera PO. Nie brakuje kpin

- Nie wiem, czy te bzdury opowiadane przez Tuska warto jest w ogóle komentować. On broni się przez atak. Przecież pamiętamy, co działo się za czasów rządów PO, co robił Tusk m.in. w kontekście Smoleńska, jak zachowywał się Radosław Sikorski, jak rząd PO ignorował przejęcie Krymu przez Rosję, jak wprowadzał politykę resetu relacji z Putinem. To wszystko obciąża Tuska, a dziś Tusk próbuje nieudolnie z siebie to zmyć - wylicza w rozmowie z WP minister Wąsik.