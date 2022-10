Taśmy sprzedane Rosjanom? Tusk zwołał specjalną konferencję

Lider PO zwrócił się bezpośrednio do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Panie prezesie Kaczyński. To jest w interesie Polski, opinii publicznej, ale także w interesie pana i pańskiej partii, aby nie pozostała ta wyjątkowa niepokojąca dwuznaczność i cień wiszący nad waszymi rządami. Ta bardzo przykra, ponura smuga cienia. To jest przede wszystkim w waszym interesie, aby publicznie i otwarcie wyjaśnić, dlaczego tak się stało, że nad bezpieczeństwem energetycznym polski zawisła ta groźba ingerencji rosyjskiej i to ingerencji, w której uczestniczyły świadomie lub nie, takie osoby jak Falenta i niestety ludzie bliscy szefostwu PiS. Wy to musicie wyjaśnić. Szybko i natychmiast. Wzywam was do powołania sejmowej komisji śledczej po to, żeby nikt w Polsce nie mógł snuć domysłów, że władza PiS została zamontowana tutaj przez rosyjskie służby, a dzisiaj takie domysły są uprawnione - powiedział Tusk.