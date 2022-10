Zeznania wspólnika Falenty o rzekomej łapówce. Michał Tusk odpowiada

Reklamówka z 600 tys. euro dla syna Tuska?

- Przebieg spotkania był następujący. (...) Ja uznałem, że mogę do M. T. mówić na "ty" skoro przekazuję mu 600 tys. euro. Ja siedziałem za biurkiem F., dlatego mnie na nagraniu nie widać, ale słychać. M. F. siedział na jednym z foteli, a na ziemi obok ławy postawiłem łapówkę z kasą. M. wszedł i powiedział "Witam Panowie". F. powiedział: "to jest dla ciebie reklamówka". M. rozchylił tę reklamówkę i spytał "czy kasa się zgadza?". Ja wtedy nie wytrzymałem. Zapytałem "czy są to jakieś jaja, tak byś wziął reklamówkę i wyszedł. A co jak kasa się nie zgadza?". On powiedział: "nie wiem, czy oglądamy te same filmy, ale jak się jeb***eś to Ciebie oj**ią". Ja mu odpowiedziałem: "Tak, oglądamy te same filmy, też oglądałem 'Odwróconych' czy 'Świadka Koronnego'. Odpowiedział "cześć" i wyszedł z reklamówką – zeznał Marcin W.