Ziobro trafi do aresztu? Ekspert o możliwych scenariuszach

W czwartkowym bloku głosowań Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości i zastosowanie aresztu do 30 dni. W kolejnym kroku komisja śledcza ds. Pegasusa będzie musiała zwrócić się z wnioskiem w tej sprawie do sądu. Ostatecznie to dopiero Sąd Okręgowy w Warszawie zdecyduje, czy wyrazić zgodę na taką formę kary porządkowej, by doprowadzić do przesłuchania Ziobry.