zbigniew ziobro + 3 trybunał konstytucyjnynewsroomwojciech hermeliński Dzisiaj, 30-07-2021 14:43 Ziobro idzie na wojnę z UE? Sędzia TK: to ośmiesza Polskę Zbigniew Ziobro chce, by polski Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z konstytucją. - To już kolejna wojna. Wojna z konstytucją, wojna z Trybunałem Luksemburskim, teraz kolej na wojnę z Trybunałem Strasburskim - ocenił gość programu "Newsroom", Wojciech Hermeliński. - Byłoby to śmieszne, gdyby nie było tak tragiczne i ośmieszające Polskę w związku z tym, co minister sprawiedliwości wyprawia - dodał sędzia TK w stanie spoczynku. - Trybunał Konstytucyjny nie może podważać przepisów, które są przecież zgodne z polską konstytucją - podkreślił. Zdaniem sędziego, jeżeli Ziobro chce "unicestwiać, czy w jakiś sposób ograniczać" możliwości wynikające z tej konwencji to jest to "niepojęte". - To ośmiesza Polskę wśród innych krajów, które są członkami czy to Rady Europy (...) czy sygnatariuszami traktatów UE. Na tym rzecz polega. To zmierza do podważania istoty konwencji - zaznaczył ekspert. Pytany o to, czy taki krok ze strony prokuratura generalnego jest zwiastunem ogólnego chaosu w polskim systemie prawnym Hermeliński odparł, że dla niego "ten chaos już istnieje". Czy jest on na rękę PiS? - Tak to odbieram. Chociaż jeżeli władza rzeczywiście chce się tym chaosem żywić i na tym chaosie opierać swoją działalność to jest to wysoce zatrważające. Żaden rząd w cywilizowanym kraju, szczególnie w kraju unijnym, nie wybiera tego rodzaju drogi - oznajmił gość WP.