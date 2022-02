Do Sejmu wpłynął projekt ustawy reformującej Sąd Najwyższy

- Będzie to jeden z projektów, do którego będziemy chcieli przekonać jako optymalnego w zakresie rozwiązań sytuacji w polskim sądownictwie. Zagwarantuje on poprawę funkcjonowania SN, ale też będzie gwarantować zachowanie naszych wszystkich praw podmiotowych jako państwa polskiego w obszarze wymiaru sprawiedliwości - powiedział minister sprawiedliwości na konferencji prasowej.