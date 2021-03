"Zimowy atak". Najnowsze wieści o pogodzie z IMGW mogą zmrozić

Czeka nas powrót zimy? O prognozę pogody m.in. na następny tydzień pytany był w programie "Newsroom" WP synoptyk IMGW Grzegorz Walijewski. – Pogoda za tydzień będzie jeszcze fantastyczniejsza, bo wówczas będzie już po zimowym ataku – odparł. Dodał, że arktyczne powietrze dojdzie do Polski w czwartek, ale "zauważalne" będzie już w środę. – W czwartek będzie już, mówiąc wprost, chłodno – sprecyzował. – W piątek zacznie się już zdecydowane ochłodzenie i opady, które będą występowały, to już będą raczej opady śniegu i to w całym kraju. Noce będą chłodne, na południu temperatura spadnie nawet do -10 stopni Celsjusza. Także widać będzie zdecydowane ochłodzenie – powiedział synoptyk. Ekspert dodał także kilka słów na temat prognozy na resztę dnia. – Dzisiejsza noc, można powiedzieć, że będzie normalna. Około -2,-3 stopnie na wschodzie, -1 w pozostałej części kraju – kontynuował. Zaznaczył też, że najcieplej będzie nad morzem i na Dolnym Śląsku – czyli około 0 st.C. - Jeśli będą jakieś opady, to raczej deszczu i deszczu ze śniegiem - oznajmił. Jak dodał, ci, którzy w najbliższy weekend wybierają się w góry, mogą spodziewać się dużych ilości śniegu. – Śniegu zacznie padać całkiem sporo, nawet do ponad 20 centymetrów w ciągu najbliższych dwóch dni. Tam zostało już nawet wydane ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu – ostrzegł specjalista.

