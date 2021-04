Zima jeszcze przepędzi wiosnę. Nowa pogoda z IMGW

Pogoda podczas świąt jest dynamiczna i obok słońca zdarzyły się opady deszczu. Po Wielkanocy czeka nas kolejna zmiana. We wtorek znacznie ochłodzi się niemal w całej Polsce, a w północnych regionach ten chłód odczujemy już w poniedziałek po południu. - Wszystko wskazuje na to, że na chwilę wróci zima. Na zachodzie we wtorek temperatura spadnie do 5 st. C - powiedział w programie "Newsroom WP" Grzegorz Walijewski, rzecznik prasowy i synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyjaśnił, że nad Polskę wkroczy front atmosferyczny, za którym napłynie bardzo chodne powietrze z północy. - Front przyniesie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu - wyjaśnił rozmówca Patrycjusza Wyżgi. Ostrzegł również, że podczas przechodzenia frontu musimy być przygotowani na silny wiatr. - Taka wczesnowiosenna pogoda utrzyma się do piątku - dodał Walijewski.

