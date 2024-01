Zima 2024. Kulig może zakończyć się mandatem. To dopiero początek

Z przepisów wprost wynika więc, że organizacja kuligu za samochodem jest niedozwolona. Osoby, które złamią ten zakaz, popełniają wykroczenie, które może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości do 500 zł oraz 5 punktami karnymi. To jednak wszystko, bowiem w przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, wysokość grzywny może wzrosnąć.