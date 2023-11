Odśnieżanie auta z włączonym silnikiem zagrożone mandatem? Prawo jest nieugięte

Wraz z pierwszymi opadami śniegu w sezonie na kierowców spadły kolejne obowiązki. Usuwanie zmrożonego szronu oraz odśnieżanie pojazdów już wkrótce na wiele tygodni wejdzie do rytuału posiadaczy samochodów. Warto pamiętać, by robić to we właściwy sposób. Czy za odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku można dostać mandat?