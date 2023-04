Zidentyfikowali trzech rosyjskich żołnierzy, którzy zgwałcili Ukrainkę

Włamali się do domu kobiety, wyprowadzili swoją ofiarę z zasłoniętymi oczami, a następnie po kolei zgwałcili. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zidentyfikowała trzech żołnierzy rosyjskich, którzy podczas okupacji obwodu charkowskiego wiosną 2022 roku porwali i zgwałcili młodą kobietę. To kolejny dowód zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskich najeźdźców na ludności cywilnej we wschodniej Ukrainie - podaje SBU.