Niektórzy amerykańscy wojskowi i urzędnicy wywiadu stają się bardziej pesymistyczni co do ogólnych perspektyw Ukrainy, zauważając, że Rosja systematycznie zdobywa teren, zarówno w Kursku, jak i we wschodniej Ukrainie. Urzędnicy twierdzą, że straty są częściowo wynikiem niezdolności Ukrainy do rozwiązania krytycznych braków w sile wojsk.