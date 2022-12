"Zginie wielu Rosjan". Niemiecki minister o dostawach dla Ukrainy

Dostawy broni do Ukrainy są koniecznie, aby odeprzeć rosyjską agresję na na ten kraj - zaznaczył niemiecki minister w omawianym przez portal wywiadzie, opublikowanym w czwartek na portalu magazynu "Stern". W rozmowie Habeck podkreślił również potrzebę dalszego przekazywania uzbrojenia Ukrainie. - Ani przez chwilę nie mam co do tego wątpliwości - zaznaczył polityk partii Zielonych.