Hiszpania. Kolejna bomba w przesyłce. To już trzecia

Jak przekazała policja, która rozbroiła list-bombę, ładunek wybuchowy został przygotowany podobnie do poprzednich. Dwa wykryte w środę ładunki przesłano do ambasady Ukrainy w Madrycie oraz firmy zbrojeniowej Instalaza w Saragossie. Uzbrojenie wytwarzane przez tę spółkę trafia m.in. do wojsk ukraińskich.