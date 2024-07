Zginął, realizując swoje pasje. Zostało zdjęcie, które ściska serce

Opisał okoliczności, w jakich poznał niezwykłego podróżnika. "Trafił do nas na farmę, gdzie codziennie trenował, pracował i szykował się do realizacji kolejnych marzeń. Pozazdrościć tylko, że mając 22 lata, tak ambitnie podchodził do życia. Wykorzystywał na maxa każdy dzień. Był dla mnie wzorem i zarazem wielką motywacją. Żył z naturą i górami, stroniąc od wirtualnego świata" - napisał Siódmiak we wpisie na Facebooku.