Zgadza się z Kaczyńskim ws. migrantów? "Bo to jest bez sensu"

Co zrobić w sprawie polityki migracyjnej? - padło pytanie w programie Wirtualnej Polski i Radia Zet "Gra o głosy". - Nie ma zgody na automatyczną relokację, bo to jest bez sensu - odpowiedział stanowczo Władysław Kosiniak-Kamysz. - To się kompletnie nie sprawdza, to jest niehumanitarne w żaden sposób - dodał lider PSL. - Dlaczego jest migracja? Z dwóch powodów: braku dostępu do wody i z głodu - przekonywał gość programu. W jego opinii kwestia zboża jest ściśle powiązana z problemem migracji. - Mówię o pomyśle, jaki zgłaszamy do Komisji Europejskiej, żeby pomóc krajom głodującym. Skup interwencyjny zboża, wysłanie tego zboża do krajów, które są zagrożone głodem, ograniczenie migracji - wyliczał Kosiniak-Kamysz. - Też jest możliwość, z niej też korzystają kraje europejskie, odsyłania do miejsc pochodzenia - dodał. - Czyli mówi pan tak, jak Jarosław Kaczyński? - pytała Beata Lubecka. - Może za nami powtarzać, czasami się zdarza, że mądrą rzecz powtórzy - skwitował gość "Gry o głosy". Na pytanie, czy afera wizowa może "zmieść PiS", powiedział, że to, co najbardziej dotyka Polaków, to inflacja, rachunki za gaz, za prąd, polityka natomiast coraz mniej interesuje Polaków.

