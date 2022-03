Zezwolili na "wypożyczanie" ciał kobiet. Kolejny cios w Meksykanki

Co roku w Międzynarodowy Dzień Kobiet w Meksyku odbywają się liczbę protesty przedstawicielek płci pięknej. Tysiące kobiet wychodzą na ulicę, by zasygnalizować problem i zawalczyć o swoje prawa. Również w 2022 roku, 8 marca przyniósł falę manifestacji. By sytuacja uległa poprawie, konieczne są jednak zmiany systemowe.