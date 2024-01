Zeszli tunelem Hamasu. Niebywałe, co znaleźli w środku

Siły Izraela ujawniają ponure tajemnice Hamasu. W jednym z tuneli bojowników w Strefie Gazy żołnierze znaleźli zawiły korytarz, który finalnie prowadził do specjalnych pomieszczeń, gdzie trzymano zakładników październikowych ataków. Agencja AP udostępniła oryginalny materiał izraelskiej armii z momentu szokującego odkrycia. W pewnym momencie można zauważyć wiatraki, światło, a także kilka pokojów, gdzie były krzesła lub łóżka. Bojownicy stworzyli rozbudowaną sieć wodociągową, a pomieszczenia wyposażyli w umywalki, prysznice czy sedesy. "Nagranie przedstawia tunel o długości 830 metrów i głębokości 20 metrów, z kilkoma wąskimi pomieszczeniami za zakratowanymi drzwiami. Widoczne były małe pokoje z materacami na ziemi, toalety, a także zlew ze stosem brudnych naczyń. Tunel znajdował się w Khan Younis w Strefie Gazy, gdzie trzymano ok. 20 zakładników" - przekazały siły Izraela. Wojsko premiera Netanjahu coraz częściej natrafia na tunele Hamasu z tajemniczymi pokojami, jednak są one zazwyczaj już opuszczone. W niewoli terrorystów wciąż pozostaje wielu zakładników, których los pozostaje nieznany.