Zestrzelił kilka radzieckich myśliwców. Trzymał to w tajemnicy przez 50 lat

Stany Zjednoczone znów żyją historią Royce'a Williamsa, pilota pierwszego amerykańskiego myśliwca F9F Panther. W 1952 r. przebywał na Morzu Japońskim i pewnego dnia został oddelegowany do misji zwiadowczej z trzema innymi odrzutowcami. Pech chciał, że dwóch kolegów Williamsa musiało zawrócić na lotniskowiec, podczas gdy Amerykanów niespodziewanie zaatakowały sowieckie MiG-15. Doszło do krwawej bitwy na niebie, w której mężczyzna dokonał niesamowitych rzeczy, a wszystko to trzymał w tajemnicy przez kolejne 50 lat.