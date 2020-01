WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze beata kempa + 3 Bartłomiej SienkiewicztłitTomasz Grodzki Natalia Durman 18 min. temu "Żenujący wpis". Beata Kempa o Grodzkim. Bartłomiej Sienkiewicz odpowiada Europosłanka PiS Beata Kempa stwierdziła, że miejsce marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego jest "na śmietniku politycznym". Co na to Bartłomiej... Rozwiń Beata Kempa mówi o marszałku grodz … Rozwiń Transkrypcja: Beata Kempa mówi o marszałku grodzkim tak miejsce każdego kto bije w Polskę jest na śmietniku To jest miejsc Marszałka gruz Klasyczne piłkarstwo polityczne O którym się wyspecjalizował i rządzą To znaczy Pani Kępa się powinna za niego fse Pan marszałek Grodzki i wykonuje swoją funkcję I wykonują doskonale i ma prawo zwrócić się Po oceny do wszystkich możliwych Gremium Unii Europejskiej które Przypominam Trakt 2 Także naszymi instytucja To jest próba Myśl rzucana przestrzeń dlatego że Beata Kempa mówi między innymi że Marszałek Udźwignął Panie redaktorze bo przecież nie opowiadaj my o tym co jaką pałkę jakiego baseballa jakiego pistoletu w tej chwili Używają rządzą To są szczegóły liczy się generalna linia Pism Stanie przeżyć że stracił Najpierw przekupywać sen Jak się okazało że to jest niemożliwe To wziął się za zastraszanie za opluwanie i zaszczuć Na człowieka który kieruje niezależną instytucją od I to jest operacja robiona na zimno świat Która jest niczym innym jak niszczenie Podstawowych wartości życia politycznego Nie pierwszy raz w historii Krótko mówiąc jest zlecenie wykończyć polityczne krótkie znaczenie wykończy Grodzka To jest po prostu coś ohydne Co się dzieje Ze strony rządu Straz.pl Ze strony ludzi podległych panu ministrowi Ze strony PiSu którzy nie są w stanie Jeszcze jeden Obchodziliśmy Co dopiero rocznicę śmierci Pawła do Lub przedmiotem takiej samej na Takiego samego szczucia Ja prawdę mówiąc po Panama Senatora Grodzka Że do tej pory Chodzi bez ochrony I bez zabezpieczeń Kamil Ponieważ ten rodzaj nienawiści jak jest do niej Dywany Rząd Stanowi Moim zdaniem poważne zagrożenie dla Naprawdę chce mi pan powiedzieć że Pan Jakub były szef MSWiA radził Górskie Kamila Uważam że tak został Bagaże prezydent Jaśkowiak który był przedmiotem Takich nago Do tej pory takie kamizelki I mówi o tym Co się stało takiego Że W wyniku kampanii Niektórzy Uczestnicy życia publicznego chodzą w w kamizelkach Co się takiego stało odpowiedzialność za to spoczywa w 100% Narząd Zniszczenie życia publicznego świat Imię Przelotnego monopolu w To od razu o to zapytam w takim razie przy okazji to jak na nocce Że groźby wobec prezydent dulkiewicz nie będą ścigane przez prokuraturę z urzędu bo prokuratura uznała Że e-mail z obelgami groźbami nadszedł na urzędowy adres Prezydent Gdańska o godzinie 22:00 Czyli po godzinach pracy pa Nie to nie Ponieważ ta sama prokuratura Kiedy Pokój dziecięcy Wnuków Donalda Tuska został odrzucony kamień Przez dwóch Na szczęście nie było dzieci w pokoju Pierwszym odruchu umorzy Postępowanie A z tego co donoszą media Sprawcę tego Hanią Czy nozna Praca Skarbu To znaczy to jest Polski Rządowy bandy Rządowy Bandit Dzień po Ochrona ludzi którzy są gotowi Sięgnąć po przemoc I uruchamianie nienawiść Metodami rządowymi wobec Kto jest Polska w roku 22 Ja mam na Że To będzie rok przełomu ponieważ jestem przekonany że pani Małgorzata Kidawa Skutecznie będzie walczyła o prezydenturę I odbierze ten prezydent Andrzejowi do I wtedy się okaże że król jest na Oki tydzień tak naprawdę zawali cały ten system konstruowany przez Jarosława Kaczyńskiego Wypuszcza swoje psy gończe Żeby gryzły szczekały i niszczyły tak naprawdę ludzi którzy nie są podporządkowane