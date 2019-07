Zenek Martyniuk zagra dla weteranów Samoobrony i Leppera. Rocznica blokad pod Zbuczynem

Zenek Martyniuk i Michał Wiśniewski uświetnią koncertami rocznicę masowych blokad rolniczych pod Zbuczynem z 1999 roku. Odbędzie się msza święta w intencji Andrzeja Leppera oraz tańce i wielka uczta na terenie bazy zbożowej.

Koncert i wielki festyn zaplanowano na 4 sierpnia we wsi Borki Kosy. Okazja do świętowania to rocznica 20 rocznica masowych blokad rolniczych, połączona z upamiętnieniem śmierci przywódcy Samoobrony Andrzeja Leppera. Po mszy świętej odbędzie się dyskoteka i wielka uczta w wiejskim stylu.