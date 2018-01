Komornik u syna Leppera. Zlicytował majątek należący kiedyś do lidera Samoobrony

Przez długi Tomasza Leppera, syna nieżyjącego wicepremiera, komornik zlicytował dziś dwie działki stanowiące dawne gospodarstwo twórcy rolniczego ruchu Samoobrona RP. Uzyskano 121 tys. zł. Zlicytowany może zostać również dom.

- Za 10 tysięcy hektar?! To grzech było nie kupić. - mówi WP pan Henryk, dawny sąsiad twórcy Samoobrony. - Nie mam wyrzutów sumienia. Mógł tu przyjść Tomek i pokazać, że mu zależy na tej ziemi. Skoro nie przyszedł więc, ja to kupuję i przyłączę to do swojego gospodarstwa - dodaje.