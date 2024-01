Zemła kontra Płażyński. Publiczna wymiana, "odpowie pan majątkiem"

Płażyński nie musiał długo czekać na reakcję prawnika. "Panie Mecenasie, ależ oczywiście - jeżeli tylko prawomocny wyrok sądu uwzględni jakieś powództwo przeciwko mnie, dostosuję się do niego. Bo do wyroków sądów trzeba się stosować - także do tych niekorzystnych, a nie reagować na nie badaniem drzewa genealogicznego sędziego" - odpowiedział mu Piotr Zemła.