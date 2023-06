Zełenski reaguje na zarzuty. "Pokażcie dowody"

Prezydent Ukrainy odniósł się do ustaleń "The Washington Post". Gazeta twierdzi, że Służby USA miały informacje o planach ukraińskiego ataku na gazociąg Nord Stream trzy miesiące przed tym, jak do niego doszło we wrześniu 2022 roku. W ataku miał uczestniczyć Kijów - Pokażcie dowody - powiedział Zełenski.