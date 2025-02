Zełenski ostrzega. Mówi o rosyjskich planach

- Wiecie, co się dzieje z Białorusinami? Nikt o tym nie myśli. Już w tym roku Rosja przygotuje 15 dywizji do szkolenia i wzmocnienia sytuacji na kierunku białoruskim. Sądzimy, że wszystkie one znajdą się na terytorium Białorusi lub częściowo - powiedział Zełenski podczas konferencji prasowej w piątek w Monachium.

Zełenski podkreślił, że nie jest pewien, czy te siły zaatakują Ukrainę, czy nie skierują się np. w stronę Polski. - To będzie 100-150 tysięcy ludzi. To po prostu duże zgrupowanie. Nie jestem pewien, czy ta grupa zaatakuje Ukrainę. Może, ale mogą pójść do Ukrainy... albo do Polski, albo do krajów bałtyckich - zaznaczył, cytowany przez portal Ukrainska Pravda.