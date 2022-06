Zełenski o ambicjach terytorialnych Rosji. "Rozciągają się od Warszawy po Sofię"

Inwazja Rosji na Ukrainę to tylko pierwszy krok, którego rosyjskie władze potrzebowały do otwarcia sobie drogi do podboju innych narodów - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia za pośrednictwem łącza wideo w parlamencie Czech. Jego zdaniem ambicje terytorialne Rosji "rozciągają się od Warszawy po Sofię".