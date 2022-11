Zełenski i Putin siądą do rozmów pokojowych? "Rosja będzie dyszeć żądzą zemsty"

Z drugiej strony w jego opinii ważną kwestią jest fakt, że Ukraina aspiruje do przystąpienia do NATO, do Unii Europejskiej. - Z wielu powodów ten cel nie jest do zrealizowania w ciągu najbliższych kilku lat. Wobec tego być może pojawią się jakieś żądania neutralizacji Ukrainy. Trzeba mieć świadomość, że nawet jeśli Ukraina zadeklarowałaby, że nie przystąpi do NATO, żadne suwerenne państwo nie ma obowiązku zaprzestać współpracy wojskowej z tym krajem - dodaje.