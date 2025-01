Łukaszenka wprowadza kolejne nieludzkie prawo. Chce odbierać dzieci swoim przeciwnikom Przeciwnicy reżimu Aleksandra Łukaszenki mogą stracić dzieci. Z nowy rokiem zaczęło obowiązywać nowe prawo, poszerzające listę sytuacji i przypadków, gdy rodzinom można odbierać dzieci. Zdaniem obserwatorów, prawdziwym celem jest zmuszenie przeciwników Łukaszenki do milczenia podczas styczniowych wyborów prezydenckich

Łukaszenka wprowadza kolejne nieludzkie prawo. Chce odbierać dzieci swoim przeciwnikom

Źródło zdjęć: © East News | Press Service of the President of the Republic of Belarus