Zełenski "gotowy na najgorsze"? Media o jego wizycie w USA

Nie milkną medialne komentarze do rozmów prezydent Ukrainy ze światowymi przywódcami przy okazji szczytu ONZ w Nowym Jorku. Zdaniem "El Pais" Wołodymyr Zełenski miał jeszcze jeden cel. Udał się do USA na pięć tygodni przed wyborami prezydenckimi w tym kraju, przygotowując się do ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją - ocenił hiszpański dziennik.