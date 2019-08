Zdzieszowice. Pijany "klaun" z maczetą straszył na ulicy. Fatalna pomyłka

Pijany 33-latek długo zapamięta nocną imprezę z kolegami. Mężczyzna chciał w przebraniu klauna i z maczetą w ręku nastraszyć znajomych. Pomylił się jednak i trafił na policjantów.

Mundurowi patrolowali ulice miasta ok. godz. 2 nad ranem, kiedy na jednym z osiedli zauważyli niecodzienny widok. Mężczyzna przebrany w strój klauna i z maską na twarzy, szedł w kierunku funkcjonariuszy i głośno odliczał. Później zza pleców wyciągnął 60-centymetrową maczetę.

- Widok o tej godzinie w środku miasta niecodzienny i zabawny do czasu, kiedy klaun zza pleców nie wyciągnął 60-centymetrowej maczety. "Klaun" wezwany przez policjantów do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia błyskawicznie wykonał to polecenie - poinformował nto.pl Przemysław Kędzior z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.